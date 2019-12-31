بعد أن كان يواجه خطر السقوط .. الثني يفتتح جسر الهواري بعد الانتهاء من عملية صيانته

بعد أن كان يواجه خطر السقوط .. الثني يفتتح جسر الهواري بعد الانتهاء من عملية صيانته جسر الهواري هو الجسر الوحيد الرابط بين مدينة بنغازي وضواحيها من الجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” اليوم الثلاثاء جسر العبور من على وادي القطارة بمنطقة الهواري غرب مدينة بنغازي بعد إجراء عمليات الصيانة اللازمة له.

ورافق الثني في حفل الافتتاح، رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر.

واطلع رئيس الحكومة على أعمال الصيانة التي تمت على الجسر، وسلامتها، وكذلك عبارات تصريف المياه أسفل الجسر التي تضمن مرور مياه الأمطار من وادي القطارة باتجاه البحر.

وأثنى على المجهودات المبذولة في سبيل تسهيل عمليات التنقل للمواطنين وضمان سلامتهم على الطرقات العامة.

وكان جسر الهواري يتعرّض إلى خطر الانهيار في ظل إهمال الجهات المسؤولة في وقت سابق .

وقد سبب إغلاق جزء من الجسر سابقًا، ازدحاما مروريا كبيرا في المنطقة، وأدى إلى تعطيل الحركة المرورية وحركة الشاحنات من مدينة بنغازي إلى مدن أجدابيا وسلوق، كما نتج عنها حالة من الاستياء لدى مستعملي الجسر وسكان المنطقة.

والجدير بالذكر أن جسر الهواري هو الجسر الوحيد الرابط بين مدينة بنغازي وضواحيها من الجنوب الغربي .