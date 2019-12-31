المسماري: أطماع تركيا في ليبيا يهدد أمن منطقة المتوسط برمتها

أخبار ليبيا24

حذّر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي من أن أطماع تركيا في ليبيا يهدد منطقة شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط برمتها.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا أرسلت إرهابيين إلى طرابلس بينهم انتحاريون ومتخصصون في التفجيرات، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الوطني قتلت يوم الإثنين انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للجيش في طرابلس.

وقال المسماري، إن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد أمن ليبيا والمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن الجيش توقع أن تدعم تركيا بشكل علني “الجماعات الإرهابية”.

وأكد، أن أردوغان يريد أن ينقل الإرهابيين إلى ليبيا للسيطرة على خيراتها ثم الانطلاق إلى دول الجوار، وفي حال قتلوا في ليبيا يكون قد تخلّص منهم.

وطلبت الرئاسة التركية يوم الإثنين من البرلمان التصويت على مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة الجيش الوطني، مبررة أن ذلك يأتي لحماية المصالح التركية ودعم حكومة الوفاق ووضع حد لمعاناة المدنيين ومنع انتشار الإرهاب.

وأكدت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، وأن مدة التفويض ستكون لعام واحد قابل للتمديد.