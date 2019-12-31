المركزي ينفي صدور قرار حول صرف منحة أرباب الأسر الإضافية

أخبار ليبيا24

أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي أن المصرف لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن صرف منحة أرباب الأسر الإضافية للعام 2019.

ونفى السيوي، في تصريحات تلفزيونية يوم الإثنين، أن يكون قد صرح بموعد معين لصرف المنحة الإضافية لهذا العام، مؤكدًا عدم وجود أي قرار بخصوص ذلك.

وقال السيوي، “إن أي قرار سيصدر بالخصوص سيتم نشره عبر الموقع الرسمي للمصرف المركزي، وكذلك سيتم تعميمه من إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي على المصارف التجارية”.

وأشار السيوي، إلى أنه ليس هناك قرار أو قيمة محددة لمخصصات أرباب الأسر، والتي تحددها الحكومة وفقا لعدة عوامل من بينها الوضع الاقتصادي للبلاد وتدفق النفط والاستقرار السياسي وحاجة المواطنين لصرف تلك المخصصات.

وأوضح، أن مصرف ليبيا المركزي أصدر عام 2017 قرارا بصرف 400 دولار كمخصصات لأرباب الأسر، ثم زادها في عام 2018 إلى 500 دولار، مشيرًا إلى أن الـ500 دولار الإضافية في ذلك العام أقرها المجلس الرئاسي بناء على اجتماع مع مصرف ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الاقتصاد ضمن قرار الإصلاحات الاقتصادية.

وقال، “هذا لا يعني أنه قد بات إلزاما صرف 500 دولار إضافية كل عام، حيث أن ذلك يتوقف على الوضع الاقتصادي للبلاد ويحتاج قرارا من الجهات الحكومية لتعميمه وتنفيذه من المصرف المركزي”.

وأوضح، أن تحديد قيمة المخصصات مرتبط بعدة عوامل منها الاستقرار السياسي والأمني وتدفق النفط وهو المورد الأساسي للدولار والوضع الاقتصادي للبلد، والذي على أساسه يتم إقرار استمرار صرف مخصصات أرباب الأسر من عدمه.

وبيّن السيوي، أن تذبذب سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية، يرجع بالأساس لكثرة الشائعات التي راجت حول احتمال خفض نسبة الرسوم المفروضة على بيع العملة وإمكانية صرف 500 دولار إضافية، مما جعل المواطنين والتجار يسارعون لبيع دولاراتهم مخافة هبوط سعر الدولار والذي وصل إلى (3.87) مقابل الدينار.

وأضاف، ثم بعد ذلك تداولت إشاعات أخرى حول عدم تغيير نسبة الرسوم وعدم صرف أرباب أسر إضافية مما أدى لارتفاع السعر متجاوزا 4 دنانير للدولار الواحد.