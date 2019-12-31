الظواهر السلبية يغلق مصنع البيلاح في بوعطني

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أخبار ليبيا24
أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق مصنع البيلاح بمنطقة بوعطني لسوء التخزين وبيع منتجات منتهية الصلاحية.
وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أنه بعد التفتيش وحصر المخالفات التي لا تعد ولا تحصى ، قام عناصر الجهاز بإغلاق المصنع.
وأشار المكتب إلى أن المخالفات بدايةً بالتخزين غير الصحي ، واستعمال مواد منتهية الصلاحية و عدم وجود شهادات صحية أو ثبوتية للعاملين بالمصنع.
ولفت المكتب إلى أن المصنع يعمل بطرق غير شرعية وعلى أرضية غير صحية حيث أن الجيران اشتكو من دخول الصرف الصحي من المصنع إلى منازلهم ناهيك عن محيط المصنع الذي أصبح ذو رائحة غير صحية.
وأشار مكتب الإعلام إلى أنه نتيجة لكل تلك الأسباب تم إغلاق المصنع و إحالة كل العاملين بموجب تقرير لجهات الاختصاص في قضية تعد جنائية للمتاجرة بصحة المواطن.

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