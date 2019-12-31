الذي أعلن عنه عامًا للتدريب في ليبيا .. الثني يطلع على خطة وزارة العمل للعام 2020

الذي أعلن عنه عامًا للتدريب في ليبيا .. الثني يطلع على خطة وزارة العمل للعام 2020 مناقشة كافة ما جاء بالخطة وآليات التدريب الذي ستنتهجه الوزارة للنهوض بكافة قطاعات الدولة

أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير العمل الدكتور مسعود صوة على خطة الوزارة للعام 2020، الذي أعلنه مجلس الوزراء عامًا للتدريب والتطوير في ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد، كافة ما جاء بالخطة وآليات التدريب الذي ستنتهجه الوزارة للنهوض بكافة قطاعات الدولة، إضافة إلى دورات التأهيل للحرف والمهن اليدوية لإطلاقها في القطاع الخاص بما يفر فرص العمل للجميع.

وكان مجلس وزراء الحكومة المؤقتة أعلن في أول اجتماع له بديوان رئاسته الجديد في مدينة بنغازي، خلال اجتماعه العادي عام 2020 عاما للتدريب والتطوير في ليبيا، ويشمل البرنامج كافة المؤسسات العامة والباحثين عن العمل بمشاركة القطاع الخاص في مجال التدريب.

وبحسب ما ورد عن الحساب الرسمي على موقع فيسبوك لوزارة العمل فإن مبادرة التدريب تقدم بها الوزير مسعود صوة الذي عقد جملة من الاجتماعات عقب الموافقة على مقترح التدريب مع ممثلين عن الحكومة ومديري إدارات الوزارة استعدادا لتنفيذ خطة التدريب.

وعليه شدد وزير العمل على ضرورة التعجيل بتشكيل لجنة عليا للتدريب وفق القوانين على أن تتواصل مع كافة القطاعات العامة لإعداد احتياجاتها التدريبية بالإضافة إلى حصر كافة الباحثين عن العمل استعدادا لتدريبهم العام المقبل كل حسب مؤهلاته

كما شدد صوة على أهمية دور الهيئة العامة للتشغيل وحث إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة بها لاستقطاب الباحثين عن العمل.