الداخلية وضعت خطة 2020..مدير أمن طبرق يكشف عدد القضايا خلال عام 2019

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال مدير الأمن في مدينة طبرق عميد ميلود جواد اليوم الإثنين، إن عدد القضايا خلال عام 2019 بلغ ( 467) قضية بمافيها الجنايات والجنح والمخالفات وأحيلت إلى النيابة العامة.

وأضاف جواد في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن المبالغ المسروقة بلغت 778 ألف دينار، وماتم استرجاعه بلغ 123 ألف دينار والمبالغ المسروقة منها السيارات المسروقة حيث يقدر ثمنها.

وأوضح مدير الأمن أن عملهم خلال عام 2019 مطمئن من خلال الإحصائيات، حيث تم ضبط عدد من القضايا وأهمها قضايا المخدرات وعددها 49 حالة وأحيلت إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن هنالك بعض القضايا الأسرية التي يكون فيها إخفاء الجاني بسبب الخصوصية الأسرية ولعدم تعاون الأسرة بالكشف على الجاني، كما أن القضايا التي تنتهي بالصلح لايتم إحالتها للنيابة العامة.

ولفت جواد إلى أن الوضع الأمني في طبرق جيد ومطمئن وعام 2020 سيكون عاما أمنيا أفضل من عام 2019 والأمن في طبرق في تطور بتعاون وزارة الداخلية وكل الأجهزة التابعة لها.

وأكد مدير الأمن أن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وضعت خطة أمنية للعام 2020 لإعداد كوادر تدريبية وتجنيد عناصر في قطاع الأمن كذلك تأهيل عناصر تحقيق على مستوى الوزارة.

وذكر جواد أن الخطة الأمنية الخاصة بمديرية أمن طبرق للعام 2020 هي تدعيم كافة الأقسام التابعة للمديرية، مؤكدًا أن كل الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية تعمل بصورة صحيحة وسيكون عام 2020 أمنياً أفضل من عام 2019.

وبين مدير الأمن أن قسم المرور يحتاج لبعض الإمكانيات منها الآليات؛ لأن أغلب الآليات الموجودة لدينا تعتبر مستهلكة.

وأفاد جواد أن التمركز الأمني لبوابة وادي السهل من أهم البوابات الأمنية في المدخل الغربي لمدينة طبرق وتعمل بها كل الأجهزة الأمنية وهي تابعة للغرفة الأمنية المشتركة.

وقال مدير الأمن :”لدينا بوابة باب الزيتون المدخل الشرقي لمدينة طبرق وهي بوابة حديثة الإنشاء وتعمل هذه البوابة بإيقاف الشاحنات ومنعها من المسير الليلي من الغروب إلى الشروق”.

وأكد أنه خلال عام 2020 يتم الإعداد لتوفير كوادر أمنية قوية لبوابة عمر المختار جنوب طبرق، وسيتم إنشاء تمركز دائم بالغرفة الجديدة التي تبرع ببنائها مواطن على جزيرة المركز الطبي، وسيتواجد بها ضباط من النجدة ومراكز الشرطة في الفترة الليلية دورية ثابتة وفي الفترة النهارية من رجال المرور وسيتم تجهيز هذه الغرفة بنظام لاسلكي مربوط مع مديرية الأمن.

وأكد جواد أن وزارة الداخلية شهدت بأن مديرية أمن طبرق ليس لديها مشاكل اجتماعية، موضحًا أنهم لديهم ميزة ضبط الجناة بسرعة؛ بسبب تعاون الجميع موضحًا أن أغلب قضايهم لم تسجل ضد مجهول.