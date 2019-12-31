الجيش الوطني يُكلف لجنة لحصر أملاكه بطبرق الجيش تباشر في حصر التعديات التي طالت معسكراته بطبرق قبل سنوات

أخبار ليبيا 24 –خاص

عقدت اللجنة المشكلة من القائد العام للجيش الوطني اجتماعًا بمقر بلدية طبرق لمناقشة التي طالت معسكرات الجيش بعد الثورة.

واجتمعت اللجنة برئاسة العميد أحمد محمد بوسبابل والمقدم هاني فضيل المبروك رئيس لجنة حصر أملاك الجيش بطبرق بمقر بلدية طبرق بحضور رئيس وأعضاء المجلس التسييري ومدير مكتب الأملاك العامة ومدير السجل العقاري وآمر قاعدة طبرق البحرية ومدير الأمن.

وبحثت اللجنة، التعديات التي طالت معسكرات القوات المسلحة من المواطنين خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2019 واستغلال هذه المعسكرات كأراضي في القطاع الخاص والبناء عليها.

وأكدت اللجنة أنها ستحصر هذه المعسكرات والأراضي، وسيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية ليتم إخلائها وعودتها للجيش، حسب الإجراءات القانونية المتبعة في الدولة الليبية.