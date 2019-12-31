أمن بنغازي تضبط سبع أشخاص لقيامهم بعدة سرقات وسلب مواطنين

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ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي سبع أشخاص لقيامهم بعدة سرقات وسلب مواطنين ، ولتعاطيهم المواد المُخدرة والمُسكرة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن البداية كانت عندما ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية شخص بحوزته خليط تبغ ومادة مخدرة أحضر إلى القسم وبعدما علم والده حظر إلى القسم وقدم شكوى ضده في محضر جمع استدلالات.

وأضاف المكتب أن الوالد أفاد أن ابنه يتعاطى المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة ، ووردت معلومات من أحد المصادر حول الشخص المضبوط هو وثلاث أشخاص آخرين بأنهم يتعاطون المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة وبأنهم يقوموا بالسرقة والسلب.

وذكر مكتب الإعلام أنه بمواصلة الاستدلال مع المضبوط اعترف استدلالا بأنه يتعاطى المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة برفقة ثلاث أشخاص آخرين وكذلك اعترف بأنهم يقومون بالسرقة والسلب.

وأشار المكتب إلى أنه تم تكليف أعضاء التحريات بضبط الأشخاص المتحري عنهم، على الفور وتم إعداد كمين مُحكم في مكان معين وضبط شخصين الثاني والثالث واستحضارهم إلى القسم وبمواصلة الاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يتعاطون الخمور والمخدرات ويقومون بالسرقة والسلب لكي يتحصلوا على أموال للتعاطي.

وأكد أنه بالاستدلال مع الثاني اعترف بأنه يقوم باستغلال شخص آخر خامس ويقوم بأخذ المال منه وكذلك شاركه في بعض السرقات عليه تم تكليف أعضاء التحريات بإعداد كمين له وتم ضبطه واستحضاره إلى القسم.

وبين مكتب الإعلام الأمني أنه وردت معلومات عن شخص سادس بأنه يقوم بالسرقات معهم على متن المركبة الخاصة به نوع شفر اللون أبيض، فتم تكليف أعضاء التحريات بالقسم بإعداد كمين لهم وضبطهم الشخص السادس والشخص الرابع على نفس المركبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وحبوب مهلوسة ترامدول .

وأضاف المكتب أنه تم استحضارهم إلى القسم وبالاستدلال معهم جميعهم اعترفوا بقيامهم بالسرقة والسلب ، واعترف ثلاث أشخص منهم ومعهم شخص آخر سابع قيامهم بخطف مواطن وقاموا بسلب هاتفه وضربه.

ولفت المكتب إلى أنه تم تكليف تحريات القسم بالبحث عن المواطن حيث تم التعرف عليه وعلى ذويه فأخطرنا ذويه بالواقعة وتبين أنه لا يوجد لديهم أي علم بهذه الواقعة وتم استدعائهم إلى القسم والتأكد من الواقعة وفتح محضر بالخصوص بمعرفة القسم.

وأفاد أنه بمواصلة الاستدلال اعترفوا جميعهم بعدة سرقات من مواطنين منها هواتف ومبالغ مالية وكذلك سرقات نضائد مركبات لمواطنين مؤكدًا أنهم الآن في قبضة العدالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.