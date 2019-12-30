نظام أردوغان يدرس تأسيس شركة عسكرية خاصة للمرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال عدنان تانيفيردي، كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب أردوغان، إنه يتعين على تركيا إنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب، مؤكدًا أنه بفضل مذكرة التفاهم الأمني التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا.

تانيفيردي حرص، الذي يمتلك بالفعل الشركة العسكرية الخاصة المثيرة للجدل “سادات”، في تصريحات له، نشرها موقع “نورديك مونيتور”، على دعم فكرة إنشاء شركة “مرتزقة” تعمل في الخارج، كاشفًا كيفية تشكيل مثل هذا “الجيش الخاص”.

وتابع “بالتأكيد، تحتاج تركيا إلى شركة خاصة مثل الشركة الأمريكية بلاك ووتر، مُشيرًا إلى أنها ستكون أداة جديدة في سياسة تركيا الخارجية، موضحًا أن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى الخارج من خلال تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من الآليات الدولية.

واختتم كبير المساعدين العسكريين، بأن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون مهمة لأنها ستتألف من جنود متقاعدين من ذوي الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح، زاعمًا أنه سيتم توفير العتاد والأسلحة لها من قبل الجيش التركي.