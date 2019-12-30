ميركل تبحث مع بوتين وأردوغان الحل السياسي للوضع في ليبيا ألمانيا تتابع "بقلق شديد" خطط تركيا العسكرية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعتزم بلاده إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت يوم الإثنين، إنه جرى الاتفاق على الحديث مرة أخرى لتعزيز الجهود الدبلوماسية في ليبيا، مضيفا أن ميركل بحثت أيضا التطورات في سوريا مع أردوغان وبوتين خلال المكالمتين اللتين أجريتا أمس الأحد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح الأسبوع الماضي أن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما منهم، للتصدي لهجوم تشنه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على طرابلس.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، أن ألمانيا تتابع ”بقلق شديد“ التقارير عن خطط تركيا العسكرية في ليبيا، وحث كل الأطراف المعنية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا وتكثيف المساعي للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وتسعى ألمانيا إلى استضافة مؤتمر دولي للسلام بشأن ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة، وقد يُعقد المؤتمر في برلين بعد اجتماع مزمع بين أردوغان وبوتين في يناير القادم.