لسوء الأحوال الجوية .. أمن شحات تحذر مستخدمي الطريق العام أمن شحات : في مثل هذه الأجواء تنخفض مستويات الرؤية الأفقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت مديرية أمن شحات اليوم الإثنين سائقي المركبات من سكان المدينة والمدن المجاورة، من القيادة بسرعة عالية، وذلك لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة هذه الأيام.

وناشدت المديرية في بيان على لسان الناطق باسمها حسن بواكريم السائقين تخفيف السرعة وإعطاء أولوية الطريق لمستحقيها .

وأكدت بوأكريم أنه في مثل هذه الأجواء تنخفض مستويات الرؤية الأفقية، وتطفو الزيوت على الطرقات المعبدة، ما يتسبب في انزلاق السيارات، بالإضافة لوجود مستنقعات من مياه الأمطار علي جوانب الطريق .

وأهاب الناطق باسم المديرية بالمواطنين عدم الخروج في مثل هذه الظروف إلا في حالة الضرورة القصوى، مشيرًا إلى أن وقوع الحوادث على الطريق العام يأتي نتيجة تهور عدد من السائقين، وتهالك البنية التحتية للطرق، وعدم وجود علامات دالة على جوانب الطريق.