قيادي بمليشيا ثوار طرابس يتهم عناصر الوفاق بالسطو على ممتلكات الناس
برقيق : والله إن التهاون في ذلك لهو من أسباب تأخر النصر من عند الله
أخبار ليبيا 24 – متابعات
استغاث القيادي بمليشيا ثوار طرابلس، عاطف برقيق، من عمليات السطو على الممتلكات العامة من قبل عناصر في قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .
برقيق ناشد ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عناصر الوفاق بعدم التعرض لممتلكات الناس، قائلا: “أخذ شيء من ممتلكات وبيوت الناس وأن كل ذلك يعتبر سرقة تمنع صاحبها من نيل الشهادة حتى وإن قتل وسط المعارك، حسب وصفه .
يا قادة المحاور وأمراء الكتائب والسرايا : بلغوا أفراد قواتكم أنه يحرم الدخول لبيوت الناس دون إذن إلا مااضطررتم إليه…
Posted by عاطف برقيق on Sunday, December 29, 2019
وطالب من أسماهم قادة المحاور وأمراء الكتائب والسرايا بإبلاغ أفراد عناصرهم بعدم العودة لمنازلهم دون إذن أثناء عمليات القتال، مضيفا: بلغوهم أنه يحرم عليهم استعمال ممتلكات الناس إلا ما اضطررتم إليه من شرب واستعمال دورات مياه أو ثمر الأشجار وبقايا الطعام في حالة الحاجة الشديدة وأثناء القتال .
واختتم بريقق تدوينته بقوله “اتقوا الله في ممتلكات الناس كفاهم هم التهجير” .