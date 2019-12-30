قوات الأمن تضبط شخص تونسي حاول تهريب عملة أجنبية لبلاده

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الجمارك عن إحباط العاملين في قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمدينة زوارة، محاولة تهريب عملة أجنبية من ليبيا إلى تونس بكمية تُخالف القوانين الليبية.

المصلحة أوضحت في بيان لها، إن المبلغ المضبوط يبلغ 31.5 ألف يورو، كان مخبأ في سيارة مواطن تونسي تم ضبطه قبيل عبوره إلى الجانب التونسي عن طريق منفذ رأس اجدير، مشيرة إلى إحالة المتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، قدر أصدر قراراً في ديسمبر الماضي يقضي بتحديد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية كحد أقصى للأموال المسموح بإدخالها وإخراجها بصورة شخصية عبر المنافذ الليبية.

وأشار القرار إلى أهمية أن يكشف المسافر للجمارك عن أي مبالغ تفوق القيمة المذكورة من خلال تعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن العملة. ويتضمن النموذج خانتين يجب على المُسافر تعبئة ما يُناسبه منهما الأولى بخصوص الغرض من القدوم إلى ليبيا والأخرى حول الغرض من السفر خارجها.