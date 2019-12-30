زعيم المعارض التركية: سنقف ضد تمرير مذكرة إرسال قواتنا إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار ، رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مؤكدا وقوف نواب حزبه ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

قليجدار قال ، في تصريحات نقلها موقع زمان التركي، إن هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، لأنها تقوم على إرضاء جماعة الإخوان، مستهجنا تجميد دور وزارة الخارجية، في إدارة شؤون السياسات الخارجية للبلاد، واستبدالها ببعض الأشخاص فقط من جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا: “وقد تم تحديد السياسات الخارجية مع مصر بناء على ذلك”.

وأوضح زعيم المعارضة، أن تركيا ملزمة بأن تكون قوية في المنطقة، لكن عليها أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذي يحقق السلام، قائلا: “لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحاري العربية، ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكي يسقطوا شهداء في صحاري العرب”.

وكشفت مصادر ، أن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قدموا السبت الماضي، طلبًا عاجلاً لعقد جلسة للتصويت على قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الثاني من يناير المقبل، بدلاً من يوم الثامن من الشهر نفسه، كما كان مقررًا سلفًا.