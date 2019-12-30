تونس تمدد حالة الطوارئ لشهر حالة الطوارئ في تونس مددت أكثر من مرة منذ 2015

أخبار ليبيا24

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الإثنين إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قرر اليوم الإثنين إعلان حالة الطوارئ في تونس، شهرا آخر، بدءا من 1 يناير 2020 حتى 30 من الشهر ذاته.

وتزامن هذا الإجراء، الذي جاء عشية الاحتفالات باستقبال السنة الجديدة، مع ارتفاع وتيرة المعارك في محاور بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وكانت تونس قد وضعت تعزيزات أمنية مشددة في المناطق السياحية لتأمين احتفالات بداية السنة الجديدة، كما رفعت من حالة التأهبّ على حدودها مع ليبيا.

وضاعفت تونس من جهود التفتيش على بوابات العبور الرسمية مع ليبيا، وكذلك على طول الشريط الحدودي، لتفادي تسّلل مقاتلين فارين من المعارك في طرابلس أو إدخال أسلحة إلى أراضيها.

ومطلع سبتمبر الماضي، مدد الرئيس المؤقت محمد الناصر حالة الطوارئ لـ4 أشهر. وكانت حالة الطوارئ في تونس أُعلنت أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.