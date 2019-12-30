المسماري: مقتل انتحاريين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للقوات المسلحة في طرابلس

119

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الإثنين، إن انتحاريين اثنين، قتلا قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للقوات المسلحة في طرابلس.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي، أن إرسال تركيا لمرتزقة إرهابيين إلى ليبيا، يهدد منطقة شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط.

وأوضح الناطق الرسمي أن اجتماع جامعة الدول العربية يوم غد؛ للنظر في مستجدات الملف الليبي خاصة التدخل التركي.

 وأكد المسماري، أن القوات المسلحة مستعدة لكل الاحتمالات ونجاح الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا، مستحيل أمامها وأمام الشعب الليبي.

وأشار الناطق الرسمي، إلى أن القوات المسلحة نجحت في تفكيك المليشيات الإرهابية، وجعلتها ذئابا منفردة ومشردة في الصحراء.

وذكر المسماري أن الموت كثير في طرابلس؛ لتحقيق أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، صمت بعثة الأمم المتحدة عن إرسال تركيا لمرتزقة إلى طرابلس.

المزيد من الأخبار

أمن بنغازي تضبط سبع أشخاص لقيامهم بعدة سرقات وسلب مواطنين

الظواهر السلبية يغلق مصنع البيلاح في بوعطني

رويترز: تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق

الشّعب اللّيبيّ يفتخر بدولته الّتي ما انفكّت تحارب الإرهاب

المزيد

أمن بنغازي تضبط سبع أشخاص لقيامهم بعدة سرقات وسلب مواطنين

الظواهر السلبية يغلق مصنع البيلاح في بوعطني

رويترز: تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة…