القاضي مدربًا لمنتخب ليبيا للشباب

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الإثنين،عن تكليف جهاز فني جديد من العناصر الوطنية لتولي مهمة “عياد القاضي” مدربا عاما للمنتخب الليبي للشباب، وبمساعدة الثنائي ” المهدي أبوشاح” و “سالم ميلاد” و “الطاهر سعد”مدرباً لحراس المرمى.

وكلف اتحاد الكرة الليبي اللاعب الدولي السابق ” عبد السلام الكوت ” مديرا إداريا للمنتخب و” محمد علي العجيلي ” إدارياً للمنتخب فيما تم تكليف الثنائي ” عمر الفارسي” و”محمد أبوسنينة ” ضمن الطاقم الطبي والعلاج الطبيعي للمنتخب.

وسيبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، عمله بداية من يوم غد الثلاثاء، حيث سيكون هناك ثلاثة تجمعات بمناطق طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر؛ لاختيار القائمة النهائية للمنتخب المنتظر.