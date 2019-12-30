السيسي وماكرون يستعرضان هاتفيا تطور الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

استعرض الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي تطورات الوضع في ليبيا، حيث جدد السيسي ثوابت الموقف المصري في دعم جهود مكافحة المليشيات التي يقوم بها الجيش الوطني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال بين الرئيسين شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد السيسي لماكرون ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

وأضاف، أن الرئيس ماكرون أكد سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وقد تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي علي نحو يتضمن جميع جوانب القضية.