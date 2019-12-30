الرّعيض يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ عن سرّ تألّق الكاراتيه اللّيبي

أخبار ليبيا24- خاص

نجح المنتخب الليبي للكاراتيه، في الظهور بشكل مميز خلال البطولة العربية للناشئين، والتي اختتمت في تونس الأيام الماضية.

وعبر رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه “جمال الرعيض” عن سعادته بالنتائج الطيبة التي حققها المنتخب، مؤكدا لـ”أخبار ليبيا 24″ أن تألق الأندية الليبية في الخارج لفئة الناشئين جاء لعدة أسباب أبرزها:- أغلب مدربي الأندية هم من رياضيي منتخبات ليبيا السابقين وتطوروا من خلال معسكر الإسكندرية وخاصة فى الكومتي.

وأضاف الرعيض أن اعتماد الاتحاد العام في البطولات السابقة على عنصر الشباب مع اقحامهم في تدريب المنتخبات كمساعدين ومدربين للمنتخب كان لها دور كبير في التألق

وقال رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه:” انتهجنا أسلوب بث المنافسة بين المدربين فمن يتحصل على أعلى نقاط هو الذي سيتم اختياره مدربًا لمنتخب ليبيا”.

وأثنى الرعيض على دور الأكاديميات والأندية الخاصة في تألق الكاراتيه بحيث أصبح مدرب الكاراتيه مطلوب فى سوق العمل الرياضي

وتابع رئيس الاتحاد الليبي” أن استقرار الاتحاد العام والاتحادات الفرعية بالمناطق وكل أعضاء الاتحاد كان له الدور الأبرز في التألق .

وعن الاستحقاقات الدوليه المقبلة قال “تنتظرنا بطولة المنطقة الأولى بتونس شهر يناير و بطولة أفريقيا بالمغرب شهر فبراير إضافة الى بطولة البحر الأبيض المتوسط شهر أبريل”.

هذا ويستعد الاتحاد الليبي للكاراتيه لإقامة بطولة الأندية للموسم 2020 و دورات دولية للمدربين والحكام ودورات محلية للمدربين والحكام.