إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية تعقد أول اجتماعاتها في البيضاء الإدارة مهتمة بالآثار النفسية والاجتماعية للطلبة الناجمة عن انعدام الاستقرار

أخبار ليبيا 24 – خاص

عرضت إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية خطة عمل الإدارة للعام الدراسي الحالي 2019/2020م.

اللجنة ناقشت مهام مدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمراقبات التعليمية ومقترحاتهم بشأن كيفية القيام بعملها تجاه الطلبة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الأحد بمقر وزارة التعليم بمدينة البيضاء وهو الاجتماع الأول لمدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدينة .

وحضر الاجتماع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، ومدير ادارة الخدمة الاجتماعية والنفسية نادية البكوش، ومدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمراقبات .

وثمن وزير التعليم دور الاختصائي الاجتماعي والمرشد النفسي داخل المؤسسات التعليمية، معتبرًا دورهم من أهم الأدوار التي يجب الاضطلاع بها خصوصا في الظرف الراهن .

وتعد إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية من الإدارات المستحدثه في هيكلية وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة وتنظيمها الداخلي؛ للاهتمام بالمشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعانيها الطلبة، وخصوصاً مشكلات الطلبة أبناء الشهداء والمفقودين. وكذلك الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن انعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي المتراكمة منذ عام 2011م.