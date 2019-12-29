وزيرة الشؤون الاجتماعية بالمؤقتة تزور جمعية أصدقاء المعاقين ببنغازي تأتي هذه الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لعمل الجمعيات العاملة فى هذا المجال

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

زارت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد مقر جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا ببنغازي صباح اليوم الأحد .

وتأتي هذه الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية، لعمل الجمعيات العاملة فى مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة .

وكان فى استقبال الوزيرة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد سعيد الورفلي، حيث شملت الزيارة الفصول التعليمية والتأهيلية للفتيات والشباب وفصول التدخل المبكر للأطفال الصغار وقسم التدبير المنزلي، وكذلك معمل الحاسوب للتعرف على مايقدمه من خدمات تعليمية وتأهيلية.

وقدم رئيس الجمعية شروحا وافيه حول المناهج التعليمية والفئات العمرية المستهدفة، وكذلك البرامج التأهيلية لجميع الفئات.

وأشاد رئيس الجمعية بدور أحمد بريدان، رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الذي ساند جهود الجمعية فى توفير الكوادر المتخصصة .

وقدم الفريق الموسيقى للجمعية – للوزيرة خلال الزيارة – عدد من الفقرات الغنائية (الوطنية والإنسانية) التي لاقت استحسان الضيوف .

وأبدت الوزيرة إعجابها بما يقدم من خدمات للأطفال والشباب والفتيات، من ذوي الإعاقة وذوي متلازمة داون.

وفى ختام الزيارة، قدم طلاب جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا ببنغازي “درع العطاء” للوزيرة تقديرًا وعرفانًا بعطائها في المجال الإنساني .

وكان لهذه الزيارة الميدانية، الأثر الطيب في نفوس الأطفال والشباب من ذوي الإعاقات الذهنية والمعلمات والمعلمين على حد سواء .