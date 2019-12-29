واصفًا اتّفاقية السّراج وأردوغان بـ”الباطلة”.. البرلمان الأوربي يعلن تضامنه مع اليونان وقبرص ضد تركيا

واصفًا اتّفاقية السّراج وأردوغان بـ”الباطلة”.. البرلمان الأوربي يعلن تضامنه مع اليونان وقبرص ضد تركيا ساسولي : سنقدم الدعم الكامل لليونان وقبرص وسوف نستمر في مراقبة الوضع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس البرلمان الأوربي، ديفيد ساسولي، إن الاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي، رجب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، باطلة وتنتهك الحقوق السيادية لقبرص واليونان.

ساسولي، أكد في تصريحات لصحيفة “تانيا” اليونانية، أن اتفاق أردوغان والسراج يتعارض مع قانون البحر، ولا يمكن أن يكون له عواقب قانونية.

وأعلن رئيس الاتحاد الأوربي، تقديم الدعم الكامل لليونان وقبرص، قائلا: “سوف نستمر في مراقبة الوضع”، داعيا أنقرة إلى ممارسة ضبط النفس إزاء أعمال التنقيب عن الغاز التي تمارسها تركيا في المناصق القبرصية.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة السراج، والنظام التركي بقيادة أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.