مواقع رصد حركة الملاحة الجوية ترصد حركة طيران مريبة تنطلق من تركيا باتجاه طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت مواقع لرصد حركة الطيران العالمي عن وجود حركة طيران مريبة، تنطلق من تركيا إلى غرب ليبيا والعكس بشكل مكثف خلال هذه الأيام، ما يؤكد تدشين خطوط لنقل مسلحين مرتزقة من تركيا إلى ليبيا.

ويأتي هذا تأكيدًا للتقارير الصحفية التي أفادت بأن أنقرة دشنت جسرا جويا مباشرا ما بين اسطنبول ومطار معيتيقة العسكري قرب طرابلس لنقل ألف مقاتل من سوريا بصفة مرتزقة خاضعين لأوامر قيادات الجيش التركي.

وذكر موقع الرادار العسكري الإيطالي “إيتاليان ميليتاري رادار” هبوط رحلة شحن جديدة اليوم السبت تابعة لشركة “إيرو ترانز كارجو” في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا في مصراتة، قادمة من أوستند في بلجيكا.

وأشار الموقع، إلى أن هذه الطائرة أجرت عدة رحلات في خلال أيام 21 و25 و27 و28 ديسمبر الأيام الأخيرة إلى مصراتة من أوستيند وإسطنبول والجزائر.

وقال الموقع، إنه لا يعرف على وجه التحديد ما الذي حملته الطائرة، لكن من المحتمل أن تحمل الطائرات أسلحة أو معدات عسكرية لحكومة الوفاق الوطني.

من جهته، أكد موقع “فلايت رادار24” المتخصص بعرض المعلومات عن حركة الطائرات التجارية، قيام شركة الأجنحة الليبية للطيران بتسيير ثمان رحلات جوية إلى تركيا خلال ستة أيام الماضية، بينما دشنت شركة البراق ست رحلات جوية إلى إسطنبول خلال الست أيام الماضية.

وذكرت بعض المعلومات، أن شركة الأجنحة للطيران المملوكة لـ “عبدالحكيم بالحاج” زعيم “الجماعة الليبية المقاتلة” نقلت خلال رحلاتها عددا من المرتزقة القادمين من سوريا إلى طرابلس، مشيرة إلى أن المجموعة الأولى من المرتزقة بلغت نحو 200، وذلك على متن طائرة من طراز إيرباص A319-112 وحملت الرحلة سجل 5A-WLC.

وأفادت المعلومات، أن هناك ما يقرب من 150 مقاتلاً آخرين من جماعة فيلق الشام التابعة لتنظيم القاعدة توجهوا من إسطنبول باتجاه معيتيقة وذلك على رحلة لشركة طيران البراق لطائرة من طراز بوينغ 737-8GK.

وأشارت المعلومات إلى أن إحدى شركة طيران النفط، شاركت في نقل مجموعة من الجهاديين وعددهم 70 من فيلق الشام من إسطنبول إلى طرابلس، على متن طائرة من طراز أمبريس E170LR، استأجرتها الحكومة التركية لنقل الإرهابيين إلى ليبيا.

وقضية تورط النظام التركي في دعم المسلحين في ليبيا، كشفها الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي قدم أدلة تؤكد دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعناصر المجموعات المسلحة في طرابلس.

وأكد المسماري، أن الرئيس التركي ينقل ميليشيات من سوريا إلى العاصمة، لإحباط سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي عليها.

واليوم أثبت مقطع فيديو ظهور مرتزقة سوريين من أمام معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس، بعد أن أرسلتهم تركيا إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.