في رسالة لمجلس الأمن.. سيالة: يطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم حفتر حكومة الوفاق لا تفهم العجز الواضح للمجلس أمام جرائم "حفتر"

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق اليوم السبت، تفاصيل رسائل وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

بركان الغضب قالت، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، إن سيالة أكد في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن حكومة الوفاق لا تفهم العجز الواضح للمجلس أمام جرائم “حفتر ” ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في البلاد .

واستكملت ما جاء برسالة سيالة: “جرائم حتفر والقصف الذي راح ضحيته مدنيون في الزاوية وتاجوراء قبل يومين يعد جرائم ضد الإنسانية”.

وأشارت إلى أن رسالة سيالة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، تضمنت؛ أن قوات “حفتر” تُقدم على تحدٍ خطير جديد، يُضاف لجرائم الحرب السابقة بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية .

وأكملت عدوان حفتر الهمجي والساعي للانقلاب على السلطة الشرعية، أدى قبل يومين إلى مقتل مدنيين بمدينة الزاوية وقبلها في مدينة تاجوراء .

واختتم سيالة رسالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية نطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي .