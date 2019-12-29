عقب إرسال مقاتلين منهم إلى ليبيا .. 7 قادة عسكريين يستقيلون من “الجيش السوري”

عقب إرسال مقاتلين منهم إلى ليبيا .. 7 قادة عسكريين يستقيلون من “الجيش السوري” قوات الجيش الليبي أكدت دخول 240 مقاتلا سوريا تابعين لكتائب فيلق الشام

أخبار ليبيا 24 ـ سياسة

أعلن 7 ضباط من ما يسمى الجيش الوطني السوري، استقالتهم اعتراضا على إرسال مجموعة قتالية إلى ليبيا دون موافقتهم.

وتضمنت الاستقالة أسماء اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الوطني ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، والعميد عدنان الأحمد نائب رئيس أركان الجيش الوطني، والعقيد فضل الحجي قائد الجبهة الوطنية للتحرير ونائب رئيس أركان الجيش الوطني.

وشملت الأسماء أيضا؛ العقيد عفيف سليمان قائد جيش إدلب ومدير إدارة شؤون الضباط في الجيش الوطني، وجابر علي باشا قائد أحرار الشام، وأبو عيسى الشيخ قائد صقور الشام، وأبو صالح قائد جيش الأحرار.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش الليبي، أكدت دخول 240 مقاتلا سوريا تابعين لما يسمى بـ”كتائب فيلق الشام ولواء السلطان مراد” الإرهابية عن طريق معبر وازن الحدودي مع تونس.