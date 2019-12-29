صنع الله: إيقاف العمليات بميناء الزاوية سيُخفض إنتاج ليبيا إلى 300 ألف برميل يوميا وقف العمل بميناء الزاوية سيكلف الاقتصاد الليبي خسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، أن وقف العمليات النفطية في ميناء الزاوية سيؤدي إلى خفض إنتاج النفط في ليبيا إلى ما لا يقل عن 300 ألف برميل في اليوم.

وقال صنع الله، إن “إيقاف العمل بالميناء قد يتسبب بتوقف مصفاة الزاوية عن تكرير النفط، وسنكون مضطرين الى استيراد الكميات المنقوصة من الوقود، الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الليبي المتأزم خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات”.

وجدد صنع الله، تأكيدهم ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على استمرار إنتاج النفط والغاز رغم التحديات التي تواجههم، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تشغيل المنشآت النفطية إذا كان هناك خطرا على حياة فرق الإنتاج والسكان المحليين، وفق قوله.

وأضاف صنع الله: “سنضطر إلى وقف جميع العمليات وإعلان حالة القوة القاهرة على صادرات ميناء الزاوية في حال عدم توقف الاشتباكات، حتى أننا قد نضطر إلى وقف العمليات بحقول النفط التي تضخ الخام إلى ميناء الزاوية، كحقل الشرارة النفطي”.

وقد أجرت المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها بما في ذلك شركة أكاكوس وشركة البريقة لتسويق النفط وشركة الزاوية لتكرير النفط، إلى جانب شركاء المؤسسة الدوليين، محادثات طارئة لتقييم الأوضاع في ميناء الزاوية، بحسب ما ذكرت المؤسسة في بيان لها أمس السبت.

وحذرت المؤسسة، من إيقاف العمليات في كل من ميناء الزاوية وإخلاء مصفاة الزاوية وضخ غاز خامل من أجل إيجاد وسط يمنع الاشتعال في حال امتداد العمليات العسكرية داخل حدود المصفاة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت النفطية.

كما أشارت المؤسسة في سياق بيانها، إلى احتمالية وقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الذي يتم تصدير منتجاته من النفط الخام ومشتقاته إلى ميناء الزاوية.

وكانت المواقع المجاورة لمناطق تخزين النفط التي تديرها مصفاة الزاوية قد تعرضت لقصف جوي يوم أمس السبت، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تنفيذ هجمات على مقربة من المنشآت في غضون يومين.