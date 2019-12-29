صالح طاهر ينتقل من اتحاد طنجة إلى الرفاع البحريني

أخبار ليبيا24- خاص

انتقل الدولي الليبي ” صالح الطاهر ” بشكل رسمي إلى نادي الرفاع البحريني قادما من اتحاد طنجة المغربي .

ونشر نادي الرفاع البحريني تغريده على صفحته بموقع توتير أعلن فيها بشكل رسمي أن أولى صفقاته الشتوية التعاقد مع المهاجم الليبي صالح الطاهر

وسيجاور الطاهر زميله الدولي ” محمد صولة ” المحترف في الرفاع .

ولعب الطاهر 28 عام مع اتحاد طنجة بداية هذا الموسم ولم يتكمن في الفترة الأخيرة من حجز مقعد أساسي في الفريق مما اضطره للانتقال للدوري الأردني.