بعد وصول مرتزقة تركمان .. فيصل القاسم لـ”حفتر” ستأكلون ضربات تنسيكم الحليب اللي رضعتوه القاسم : لقوات الجيش الليبي اهربوا من طرابلس لأقصى نقطة ممكنة اسمعوا كلامي وما راح تندموا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب الإعلامي السوري، فيصل القاسم، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس عبر فضائية الجزيرة القطرية، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بالهروب من طرابلس.

“القاسم” قال في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “نصيحة من هالذقن لخليفة حفتر وقواته وداعميه، اهربوا من العاصمة الليبية إلى أقصى نقطة ممكنة، اسمعوا كلامي وما راح تندموا، حسب قوله .

وتابع: “هاي مو حرب نفسية، بل نصيحة.. والأيام القادمة بيننا،، راح تأكلوا ضربات تخليكم تنسوا الحليب اللي رضعتوه، نصيحة اهربوا”.

يشار إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم السبت مقطع فيديو لأشخاص سوريين حسب لهجتهم أثناء مشاركتهم في اشتباكات الجمعة خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.

وبحسب مصادر عدة فإن هؤلاء الإرهابيين يتبعون لما يسمى “لواء السلطان مراد” و “فيلق الشام” بقيادة الإرهابي “فهيم عيسى” بعد أن نقلتهم تركيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة.

وحول هذا الأمر كشف مدير “المرصد السوري”رامي عبدالرحمن أن هناك عمليات تجنيد لمقاتلين سوريين معارضين من المكون “التركماني” تحديداً للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في “طرابلس” في ليبيا.

وأضاف عبدالرحمن في لقاء تلفزيوني أن تركيا تستغل التكوين التركماني لتجنيد هؤلا، وقد جرى تجنيد ما بين 400 إلى 500 مقاتل بالفعل وهم في تركيا حاليا، لافتا إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن أن مجموعة وصلت إلى ليبيا الأسبوع الفائت كـ”مجموعة استطلاع” لنقل المزيد من المقاتلين إلى ليبيا تحت مسمى مؤسسات أمنية ليبية.