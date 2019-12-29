بعد وصول المرتزقة السّوريين.. مليشيا الصمود: هناك أخبار سارة خلال اليومين المقبلين

بعد وصول المرتزقة السّوريين.. مليشيا الصمود: هناك أخبار سارة خلال اليومين المقبلين الجرو : الأخبار في هذه الأيام ستكون سارة لكل الأحرار الشرفاء

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

توعد المدعو إحميدة الجرو، الناطق باسم مليشيا الصمود، التي يقودها صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، بثبات قوات حكومة الوفاق على جميع المحاور، بعد وصول المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

الجرو قال، في تدونة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الأخبار في هذه الأيام ستكون سارة لكل الأحرار الشرفاء وستكون قاسية على العبيد وأحباء الطواغيت والملحدين.. ثقتنا بالله مصدر قواتنا”.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن اليوم الأحد، وصول 300 مقاتل من سوريا إلى الأراضي الليبية، ووصول من 900 إلى 1000 مجند المعسكرات التركية لتلقي التدريب.