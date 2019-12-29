المحجوب : قوات الجيش جاهزة للتصدي للميليشيات المدعومة من أنقرة وتحمي “الوفاق”

أخبار ليبيا 24

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، إنه يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا، في إشارة إلى إرسال تركيا، المرتزقة، إلى طرابلس.

المحجوب تابع في تصريحات تلفزيونية، أن المجموعات المسلحة المتطرفة التي ترسلها تركيا إلى ليبيا، لن تتمكن من هزيمة الشعب الليبي، مؤكدًا أن تفشي الإرهاب في ليبيا خطر على الأمن الأوروبي والدولي.

وأضاف أن أهالي طرابلس، جاهزون للانتفاض على الميليشيات المدعومة من تركيا وتحمي حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، مُشيرًا إلى أن الميليشيات التي تسيطر على طرابلس أدخلت الدبابات إلى الأحياء السكنية، وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية، في وقت تحقق قوات الجيش الوطني تقدمًا نحو قلب المدينة .

وفي ختام حديثه، أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة الميليشيات .