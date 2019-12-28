وفد روسي يزور بنغازي لبحث التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مجال النقل الجوي

وفد روسي يزور بنغازي لبحث التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مجال النقل الجوي وفد روسي يزور مقر الخطوط الجوية الأفريقية في بنغازي

أخبار ليبيا24

بحثت الخطوط الجوية الأفريقية بشرق ليبيا مع معهد الدراسات العربية والأفريقية في روسيا، اليوم السبت، عدة أمور مهمة في مجال النقل الجوي والتعاون التجاري.

واستقبل مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية، سراج الفيتوري، في مكتبه بمقر الشركة وفداً جمهورية روسيا الاتحادية متمثلاً في معهد الدراسات العربية والأفريقية في روسيا.

وأفاد مكتب الإعلام بالخطوط الأفريقية، أن الفيتوري ناقش مع الوفد الروسي، العديد من النقاط المهمة كتبادل الخبرات والاستعانة بالخبرات الروسية في مجال الشحن الجوي لنقل العملة الليبية المطبوعة في روسيا.

كما ناقش، تسيير رحلات الشحن الجوي والرحلات التجارية بين بين روسيا وليبيا وإقامة مراكز صيانة.

وأشار المكتب، إلى أن الوفد الروسي وجه دعوة مباشرة للفيتوري لزيارة روسيا، وذلك للبدء في التعاون التجاري بين الشركات.