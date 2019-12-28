مستشار أردوغان: إرسال الأسلحة والمعدات لليبيا لا يحتاج مصادقة مجلس الأمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان، إن تركيا لن تذهب إلى أي مكان بدون دعوة، موضحًا أن القوات التركية لن تكون مثل القوات الأخرى المتواجدة في ليبيا كمحتلين، حسب قوله.

أقطاي أضاف – في مداخلة هاتفية له عبر فضائية “ليبيا بانوراما” أحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين – “تركيا تلبي دعوة الأشقاء الليبيين الذين يعانون من الاحتلال والانقلاب، الذي ليس له أي شرعية، إلا من يدعمه من بعض العناصر والمراكز المعلومة”.

وواصل: “تلبية للحكومة الشرعية المعترف بها من قبل تركيا والأمم المتحدة، سنبذل كل الجهد بكل ما نستطيع، وهذا يحتوي أيضًا كما طلبت حكومة الوفاق من دعم القوى البرية، والجوية والبحرية، ولكن التفاصيل غير معلومة الآن”.

وتابع أقطاي: “سيتم تقديم مذكرة إلى مجلس الأمة التركي، للسماح بإرسال القوات التركية إلى الخارج، في الأراضي الليبية، وتركيا جاهزة للدعم في كل المستويات، وهذا الطلب سيحتاج موافقة مجلس الأمة الأسبوع القادم، وأول يوم لعمل المجلس بعد انتهاء عطلته سيكون في الخامس أو السادس من شهر يناير 2020م، ومجلس الأمة سيوافق عليها”.

وأردف: “كل عمليات الدعم العسكري تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، وإذا كانت بعض الأمور لا تحتاج إلى ذلك، فلا أعلم تفاصيلها، أما إرسال بعض الأسلحة والمعدات لا يحتاج إلى مصادقة مجلس الأمة”.

واستطرد أقطاي: “العلاقات التركية الروسية ممتازة في الوقت الراهن، إلا أنهما قد يختلفان في بعض الأحيان، ولكن للآسف الحكومة الروسية تدعم خليفة حفتر في ليبيا، إلا أن هذه العلاقة الجيدة سيتم استغلالها لمصلحة الشعب الليبي، خاصة أن كل طموح تركيا أن يتم ترك ليبيا لليبيين، ولا تريد أي تدخل في شأن أي دولة، ولكنها لا تريد تدخل أي دولة أخرى”.

وذكر مستشار أردوغان: “الدعم الذي يأتي من بعض الدول لا يبحث عن مصلحة ليبيا، وتركيا ستحاول إقناع روسيا بأن مصلحتها ليست في دعم حفتر، خاصة أنه ليس له مستقبل في ليبيا، والشعب الليبي لا يريده، والقوة لا تعطيه سوى شرعية مؤقتة، وفي النهاية يرتكب الجرائم، وهذا لن يأتي بأي شرعية”.

أقطاي اختتم الشعب الليبي الذي قاوم الاحتلال في السابق، يعتبر حفتر ومن معه مجرد تشكيلات مسلحة، وبالتالي لن يقبل أحفاد عمر المختار، باحتلال ليبيا، من قبل هذه التشكيلات، حسب وصفه .