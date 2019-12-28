كونتي: تحدثت مع أردوغان وبوتين على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية كونتي يبحث مع أردوغان وبوتين مواصلة الجهود للحوار وعدم الصمت على التصعيد العسكري

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على حث الجميع على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما اليوم السبت: “تحدثنا مع أردوغان وبوتين حول مواصلة الجهود لدعوة كل الجهات إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ومواصلة الجهود للحوار وعدم الصمت على التصعيد العسكري”.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي، على أن “الحل السياسي يبدأ أولا بوقف إطلاق النار” على حد قوله، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

وقد أشارت نائبة وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني، أمس الجمعة، إلى أن ليبيا تعتبر الملف الرئيسي بالنسبة لإيطاليا، وأن الوضع فيها لا يزال مقلقا للغاية.

وأوضحت سيريني، أن الاتصالات التي أجراها مؤخرا وزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، مع قادة البلدان المعنية بالشأن الليبي تؤكد “الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بأسره بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومنع تدخلات الجهات الفاعلة من خارج ليبيا”.

واعتبرت سيريني، إن الوضع في ليبيا لا يزال “مقلقًا للغاية”، محذرة من أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا وعلى وجه الخصوص حول طرابلس، “سيكون الليبيين وخاصة المدنيين منهم، هم أول ضحاياه”.