طارق التايب يكشف موعد الإعلان عن مباراة اعتزاله

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أخبار ليبيا24

أكد نجم المنتخب الليبي السابق طارق التايب ، أن موعد مباراة اعتزاله بين الهلال السعودي والأهلي المصري، سيتم تحديده اليوم السبت .

وكان التايب قد زار مقر نادي الاهلي المصري يوم الخميس والتقى عدد من الشخصيات بشأن الاتفاق على موعد باراة الاعتزال .

وقال النجم السابق للمنخب الليبي في تصريحات لقناة الأهلي المصري :”التقيت رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري محمود الخطيب ورحب بمباراة اعتزالي بين فريقه والهلال السعودي”.

وأضاف: ” المباراة ستكون في الفترة من 15 إلى 30 يناير المقبل، وسيكون المهرجان بشكل رائع وبمشاركة نجومأابرزهم محمد الدعيع، ياسر القحطاني، عبداللطيف الغنام، ماجد المرشدي وأسامة هوساوي”.

وختم التايب تصريحه :”المشاركون سيكونون من اللاعبين العرب ولن يشارك أي نجم أوروبي”.

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