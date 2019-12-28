شبكة وسطاء السلام للمصالحة الوطنية وندوة تحت شعار”المستديرة ساحتنا نحو ليبيا”

أخبار ليبيا 24 – خاص

استضاف نادي المختار بمدينة طبرق ندوة تحت شعار” المستديرة ساحتنا نحو ليبيا” برعاية شبكة وسطاء السلام للمصالحة الوطنية وبعنوان “نوادينا ساحات للرياضة والمصالحة”.

وشارك في هذه الندوة عضو من المجلس التسييري والحكماء وعدد من منظمات المجتمع المدني والرياضي وجمعية الدرصاف.

وكان من ضمن أهداف هذه الندوة هي توعية المجتمع على أهمية الوساطة والسلم الأهلي والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وحقن دماء الليبيين.

كما كان من أهداف الندوة العمل على فض المنازعات والخلافات والمحافظة على النسيج الاجتماعي وتبذ العنف وخطاب الكراهية ونشر ثقافة السلم الأهلي.

وقدمت عدد من المحاور عن دور لجان الحكماء لفض النزاع بعد تحرير المدن، وكذلك دور النوادي الرياضية في المصالحة الوطنية.