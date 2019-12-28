راديو “صوت ليبيا” يبث أخبار القوات المسلحة في طرابلس عبر اختراق الموجة (94.1)

أخبار ليبيا24

تمكنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من اختراق الطيف الترددي للموجة القصيرة (94.1 أف أم) في العاصمة طرابلس لبث أخبار صوت ليبيا.

وأوضحت الشعبة أن الدعم الإلكتروني استطاع بث برامج وأخبار راديو صوت ليبيا التابع لمكتب إعلام القيادة العامة عبر الموجة المخترقة إلى أن يتم اختراق موجة أخرى.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق موجة من قبل الدعم الإلكتروني في شعبة الإعلام الحربي حيث تم في وقت سابق اختراق بث الموجة (88.8)، والآن تم اختراق بث راديو كروان على التردد المذكور.

وأعلن راديو “كروان” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” في 24 ديسمبر الجاري توقفه عن العمل منذ تاريخ 01 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أنهم غير مسؤولين عن التردد 94.1 أو عما يتم بثه من خلال هذا التردد.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أعلنت أمس الجمعة سيطرة وحدات القوات المسلحة على مواقع جديدة، بدءاً من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط،مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية، عقب تراجع قوات الوفاق.

وأكدت الشعبة أنه بهذه التقدمات الجديدة تقترب القوات المسلحة من قلب طرابلس، و لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات ، فضلا عن استهداف سلاح الجو لتمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وقوات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

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