رابطة حقوقية تونسية: زيارة “أردوغان” تندرج ضمن تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين الرابطة تطالب بالكف عن انتهاك السيادة وكبح جماح أطماعها في ثروات الشعوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها تابعت بكلّ اهتمام الزيارة التي أداها الرئيس التركي رجب أردوغان، إلى تونس في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، موضحة أن المعلومات كانت شحيحة حول فحوى هذه الزيارة.

الرابطة أضافت في بيان لها، أن كل المؤشرات تدل على أن الزيارة تندرج ضمن تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين ودعم طرف دون آخر واستدراج تونس إلى هذه الحرب كي تكون طرفا ضمن شق إقليمي ضدّ شق آخر.

وتابعت: “تطالب الرابطة وهي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، السلطة السياسية العليا في تونس بعدم الانخراط في أي عمل حربي مهما كانت دوافعه والحرص على النأي بتونس عن كل التوترات الدولية العنيفة، مؤكدة على ضرورة السعي إلى تكريس مبدأ حق الشعوب في العيش بسلام.

ونددت الرابطة في بيانها، بكلّ القوى الدولية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كانت اللافتة التي ترفعها من أجل تبرير تدخلها، مُطالبة بالكف عن انتهاك السيادة الوطنية للبلدان وكبح جماح أطماعها في ثروات الشعوب.

وواصلت: “كلَ تدخّل خارجي عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب عملاً إجراميًا يستوجب ملاحقة لما تتسبب فيه هذه التدخلات العنيفة من مآس إنسانية ضحيتها الأولى الأطفال والنساء والمدنيون الأبرياء، فضلاً عن التهجير والتشريد وتخريب البلدان”.

وفي الختام، ناشدت الرابطة الرئيس التونسي قيس سعّيد، بأن يعود إلى مؤسسات الدولة في كل ما يرتئي اتخاذه من قرارات تهِمَ أمن الوطن وسلامة الشعب التونسي.