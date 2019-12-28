خلال لقاءه رئيس البرلمان القبرصي..عقيلة صالح يؤكد على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق

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أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت خلال لقاءه رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس في نيقوسيا على سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

واستعرض صالح خلال اللقاء تطورات المشهد الليبي وحقيقة الأوضاع في طرابلس، والدعم الخارجي الذي يصل إلى قوات الوفاق، إضافة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق وعدم شرعيتها وفقا للاتفاق السياسي.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى عدم شرعية حكومة الوفاق، وانتهاء ولايتها وفقًا للاتفاق السياسي وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين.

ومن جهته، أعلن سيلوريس دعم مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة الشرعية المنتخبة في ليبيا ووقوف بلاده مع الشعب الليبي، مجددا دعمهم لإرادة الليبيين.

وشدد رئيس البرلمان القبرصي على دعم بلاده لـلقوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة، ورفضها التدخل الأجنبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

وأكد سيلوريس، دعم بلاده مجلس النواب في توجهه إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل أمس الجمعة، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا بناء على دعوة رسمية من البرلمان القبرص.

وتهدف الزيارة إلى إبطال مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي، رجب أردوغان.