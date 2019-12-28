النصر يحل ضيفا على بيدفست فيتس غدا ضمن منافسات الكونفدرالية

النصر يحل ضيفا على بيدفست فيتس غدا ضمن منافسات الكونفدرالية المباراة ستقام بملعب دوبسونفيل بجوهانسبرغ عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يحل فريق النصر غدا الأحد، ضيفا على نظيره بيدفست فيتس الجنوب إفريقي ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وستقام المباراة على أرضية ملعب دوبسونفيل بمدينة جوهانسبرغ عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، وسيجري فريق النصر مساء اليوم مرانه الأخير قبل المباراة بعد أن وصلت بعثة الفريق إلى جوهانسبرغ مساء الخميس الماضي.

وسيسعى النصر في لقاء غدا إلى تعويض إخفاقه في المباراتين الماضيتين بعد خساراته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل، لحساب الجولة الثانية، وتعادله في الجولة الأولى مع ضيفه دجوليبا المالي بهدف لكل منهما.

ويحتل ممثل ليبيا بعد جولتين من البطولة المركز الرابع في المجموعة التي يتصدرها حوريا كوناكري بأربعة نقاط بفارق الأهداف عن دجوليبا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فريق بيدفست فيتس من جنوب أفريقيا ثالثا بنقطة واحدة أيضا.