المسرح الشعبي سبها يشهد اختتام فعاليات المهرجان العالمي لأفلام الهجرة

أخبار ليبيا24- خاص

اختتم فريق نادي سبوت لايت اليومين الماضيين على خشبة المسرح الشعبي بسبها فعاليات المهرجان العالمي لأفلام الهجرة، والذي نظمه النادي بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، واستمر من العشرين من ديسمبر الجاري حتى الخامس والعشرين منه.

وقالت عضو نادي سبوت لايت حفصة سليمان لـ”أخبار ليبيا24″ إن المهرجان استمر لمدة خمسة أيام، وقع خلالها تقديم أفلام سينمائية توثق هموم الهجرة ومشاكل المهاجرين، وتعرض أيضا آمالهم وتطلعاتهم وماقد يقدمونه في المجتمعات التي يقيمون فيها سواء في ليبيا أو غيرها من البلدان.