المسرح الشعبي سبها يشهد اختتام فعاليات المهرجان العالمي لأفلام الهجرة
أخبار ليبيا24- خاص
اختتم فريق نادي سبوت لايت اليومين الماضيين على خشبة المسرح الشعبي بسبها فعاليات المهرجان العالمي لأفلام الهجرة، والذي نظمه النادي بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، واستمر من العشرين من ديسمبر الجاري حتى الخامس والعشرين منه.
وقالت عضو نادي سبوت لايت حفصة سليمان لـ”أخبار ليبيا24″ إن المهرجان استمر لمدة خمسة أيام، وقع خلالها تقديم أفلام سينمائية توثق هموم الهجرة ومشاكل المهاجرين، وتعرض أيضا آمالهم وتطلعاتهم وماقد يقدمونه في المجتمعات التي يقيمون فيها سواء في ليبيا أو غيرها من البلدان.
وأوضحت سليمان أن فريق سبوت لايت نظم جلسات حوارية على هامش العروض، تمكن خلالها من مناقشة القضايا التي عرضتها الأفلام وكيف ينظر المتابعون إليها، مشيرة إلى أن المستهدفين من هذه العروض هم فئات المهاجرين والشباب من السكان المحليين.
وبينت عضو النادي أن الافلام المعروضة كان بعضها لهواة صناعة الأفلام القصيرة وبعضها الآخر كانت أفلاما لمحترفين من مختلف دول العالم، موضحة أن النادي سيقيم احتفالية اليوم السبت لعرض نتاج الحوارات التي جرت على هامش المهرجان.