المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي تبحث سبل التعاون مع بلدية طبرق

المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي تبحث سبل التعاون مع بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي الخميس سبل التعاون مع بلدية طبرق بإقامة عدد من ورش العمل التي تستهدف شباب مدينة طبرق في مجال التنمية المستدامة.

واستعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير إدارة العمليات بالمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي ياسر أرحومة إقامة عدد من الأنشطة التدريبية ومحاضرات وورش عمل داخل نطاق بلدية طبرق وبالتعاون مع المجمع العالمي للإدارة الإكترونية فرع ليبيا.

وأذن بوالخطابية خلال الاجتماع الذي حضره علي عبدالرحيم من مركز البحوث بجامعة طبرق وإسماعيل ممثلاً عن جامعة طبربإقامة هذه الورش.