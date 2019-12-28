إنقاذ 32 مهاجراً ليبياً من الغرق حاولوا الفرار من حرب طرابلس

إنقاذ 32 مهاجراً ليبياً من الغرق حاولوا الفرار من حرب طرابلس سفينة الإنقاذ "آلان كردي" التابعة لمنظمة "سي آي" الألمانية تنقذ ليبيين من الغرق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت سفينة الإنقاذ “آلان كردي”، عن إنقاذ 32 مواطنا ليبيا فارين من الحرب الدائرة في طرابلس، عقب جنوح القارب الذين استخدموه في محاولة الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل طرابلس.

وبحسب الصحفية سالي هايدن في جريدة “آيرش تايمز” الأيرلندية، فإن طاقم السفينة تلقى رسالة استغاثة من المركب المنكوب، وبعد تحديد مكانه جرى إنقاذ 32 مواطنا ليبيا بينهم 10 أطفال، وخمسة نساء إحداهن حامل.

يشار إلى أن سفينة “آلان كردي” هي سفينة الإنقاذ المدنية الوحيدة التي تبحر حالياً قبالة السواحل الليبية وتجري دوريات لإنقاذ مهاجرين من الغرق في البحر، وهي تابعة لمنظمة “سي آي” الألمانية.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ مطلع إبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي، خلفت المئات من القتلى والجرحى بينهم مدنيين، إضافة إلى نزوح الآلاف من السكان مع ارتفاع وتيرة المعارك مؤخرا.