إشهار أول منظمة رياضية في سبها

أخبار ليبيا24- خاص

احتفل الرياضيون والمهتمين بالشأن الرياضي في سبها بإشهار أول منظمة رياضية، والتي أسسها عدد من النشطاء والصحفيين الرياضيين بسبها تحت اسم “منظمة بادر للتنمية الشبابية والرياضية”.

وشارك في الحفل روؤساء النوادي المحلية وقدامى الرياضيين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بسبها، ومجلس الشباب والرياضة بالمدينة، حيث وقع خلال الحفل التعريف بأهداف المنظمة ونشاطاتها وأهم الأعمال التي تسعى لإنجازها خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو المكتب الإعلامي لمنظمة بادر للتنمية الشبابية والرياضية عادل بن سلمى لـ”أخبار ليبيا24″ إن المنظمة تعتبر الأولى من حيث نشاطها في مجال الرياضة بالمنطقة، وفضّل القائمون عليها أن يقع تكريم عدد من الشخصيات الرياضية المهمة في الجنوب.