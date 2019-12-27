مباحث الأحوال المدنية تضبط سوري حاول رشوة موظف في المصلحة

مباحث الأحوال المدنية تضبط سوري حاول رشوة موظف في المصلحة

أخبار ليبيا24

أكدت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي أن مباحث الأحوال المدنية تمكنت الخميس من القبض على شخص سوري الجنسية حاول تقديم رشوة.

وأوضح مكتب الإعلام في المصلحة أن الشخص سوري الجنسية قام برشوة موظف بالمصلحة من أجل إتمام إجراءات إقامة غير سارية المفعول.

ولفت المكتب إلى أنه بتعليمات من مدير مصلحة الأحوال المدنية العقيد أسامة الدرسي تم عمل كمين له أثناء تسليم الرشوة للموظف.

وأكد مكتب الإعلام أن الدرسي أعطى تعليماته بالقبض عليه وإحالته إلى لنيابة العامة للاتخاذ الإجراءات القانونية.