مؤكدة أنه لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات .. الإعلام الحربي : وحدات الجيش تقترب من قلب طرابلس

مؤكدة أنه لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات .. الإعلام الحربي : وحدات الجيش تقترب من قلب طرابلس وحدات الجيش تسيطر على طريق مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الإعلام الحربي التابع لقيادة الجيش،اليوم الجمعة ،عن سيطرة وحدات الجيش على مواقع جديدة، بدءاً من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط،مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية، عقب تراجع قوات الوفاق.

و بهذه التقدمات الجديدة تقترب قوات الجيش الليبي من قلب طرابلس، و لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات ، فضلا عن استهداف سلاح الجو لتمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وقوات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات #شعبة_الاعلام_الحربي..بالأمس كانت هذه المواقع نقاط للمجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية ، وكانت مصدراً للنيران الموجهة على عناصر القوات المُسلحة ، وللقذائف العشوائية التي استهدفت المدنيين الآمنين بالمناطق المُحيطة بها ..واليوم وحداتنا العسكرية بالقوات المُسلحة تُبسط كامل سيطرتها على مساحات شاسعة منها ، بعد معارك عنيفة خاضتها مع العدو خلال الساعات الماضية ..عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن العام وعمارات حي الزهور وصولاً لمقسم النعاجي .معنويات الرجال تُعانق السماء ، جاهزون لتنفيذ آوامر الموت .. عاقدين العزم على مواصلة المسير حتى تحرير كامل تراب الوطن .#صلاح_الدين#الفتح_المبين Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, December 27, 2019

و كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، أعلن مساء الخميس، على “فيسبوك” تقهقر قوات الوفاق وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس .

المركز الإعلامي أوضح أن وحدات الجيش استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.