تلبية لدعوة رسمية .. صالح يصل قبرص بشأن مذكرتي السراج وأردوغان الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية من البرلمان القبرص

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية من البرلمان القبرص، وتهدف إلى إبطال مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي، رجب أردوغان.

وأضاف المريمي، أن الزيارة تستهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ كونه يُمثل أهمية للدولتين، وباقي دول حوض المتوسط، وتناول امكانية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

ورافق صالح في زيارته التي تستغرق عدة أيام عضوي مجلس النواب إبراهيم ازغيد وانتصار شنيب.