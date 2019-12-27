بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي تطورات الوضع في ليبيا المشاركين في الاجتماع أكدوا على دعم الجهود الدولية الرامية للتسوية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على دعم الجهود الدولية الرامية للتسوية في ليبيا، كما تناولوا الوضع في سوريا في ضوء الاتصالات الهاتفية التي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب.

بيسكوف ذكر أن الاجتماع جرى بمشاركة كل من رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ)، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين، أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن الفدرالي، نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومدير هيئة الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف.

وكان الرئيس الروسي، بحث أمس الخميس، في اتصالا هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال الكرملين، في بيان لمكتبه الإعلامي عقب المكالمة، إن بوتين وكونتي أعربا عن دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الإسهام في التسوية الداخلية الليبية بوساطة الأمم المتحدة .