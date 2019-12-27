الكاراتيه الليبي يحصد 25 قلادة في البطولة المغاربية

وتحصلت ليبيا على عشر قلائد من الذهب و سبعة من الفضة و ثمان برونزيات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

حصد المنتخب الليبي للكاراتية 25 قلادة متنوعة في ختام البطولة المغاربية التي اختتمت في جمهورية تونس .

وتحصلت ليبيا على “10” قلائد من الذهب و “7” فضة و “8” برونزية.

و شاركت ليبيا في البطولة بعدد “60” رياضي من “11” نادي هي الاتحاد طرابلس، والشموع مصراتة، والنوافلية أجدابيا، والخليج أجدابيا، و السواعد بنغازي، و الحرية سلوق، وأسبورت أولمبيك بنغازي، و سلطان بنغازي، وأكاديمية استارز بنغازي، و النهر سلوق .

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