الكاراتيه الليبي يحصد 25 قلادة في البطولة المغاربية وتحصلت ليبيا على عشر قلائد من الذهب و سبعة من الفضة و ثمان برونزيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

حصد المنتخب الليبي للكاراتية 25 قلادة متنوعة في ختام البطولة المغاربية التي اختتمت في جمهورية تونس .

وتحصلت ليبيا على “10” قلائد من الذهب و “7” فضة و “8” برونزية.

و شاركت ليبيا في البطولة بعدد “60” رياضي من “11” نادي هي الاتحاد طرابلس، والشموع مصراتة، والنوافلية أجدابيا، والخليج أجدابيا، و السواعد بنغازي، و الحرية سلوق، وأسبورت أولمبيك بنغازي، و سلطان بنغازي، وأكاديمية استارز بنغازي، و النهر سلوق .