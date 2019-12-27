العثور على جثتين مجهولتي الهوية على شاطىء المقرون وقمينس

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قال الرائد في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية عبدالله الصبيحي، اليوم الجمعة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية على شاطىء بحر المرة بمنطقة المقرون غرب بنغازي.

وأضاف الصبيحي، أنه تم انتشال الجثة بحضور وكيل نيابة بلدية قمينس ورئيس مركز شرطة بلدية المقرون ومكتب الأدلة الجنائية بنغازي ومكتب الإسعاف والطوارئ وأعضاء فرع الهلال الاحمر قمينس.

وأكد أن هذه الجثة هي الثانية، حيث عثر فى الأيام القليلة الماضية، على جثة مجهولة الهوية متحللة وبدون رأس على شاطئ منطقة سيدي حبيب ببلدية قمينس، مرجحا أنها تعود لمهاجر غير شرعي.

وأشار الصبيحي إلى إنه نتيجة لقوة الأمواج إحدى الأرجل غير موجودة وهى ملقية على البطن، وقد تم إبلاغ وحدة التحقيق بمركز شرطة قمينس وانتشال الجثة عن طريق قسم الأدلة الجنائية والهلال الأحمر الليبي.

وقال الرائد في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إنه عثر أيضا وعلى مسافة كيلو متر على بقايا مركب صيد محطم، لافتا إلى أنه لم تحدد بعد جنسية الجثتين.