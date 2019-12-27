البيت الأبيض: ترامب والسيسي يرفضان الاستغلال الخارجي للوضع بليبيا

أخبار ليبيا 24

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على رفض الاستغلال الخارجي للوضع في ليبيا، ودعا أطراف الصراع في البلاد على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء القتال.

وقالت وكالة رويترز: إن البيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا في اتصال هاتفي أمس الخميس على رفض الاستغلال الخارجي للوضع في ليبيا، وأنهما حثا أطراف الصراع على اتخاذ ”إجراءات عاجلة“ لإنهاء القتال.

وقد صرح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الاتصال الهاتفي الذي أجره الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأميركي جرى خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.

وقال راضي، إن السيسي أكد لترامب دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره، كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، العديد من الملفات الإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا، واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لعودة الاستقرار إلى ليبيا.